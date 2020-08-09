На въезд в Минск стянули ГАИ и военных с автоматами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На всех въездах в белорусский Минск установили блокпосты, где выборочно проверяют автомобили. Кроме сотрудников ГАИ, здесь находятся и военные с автоматами. Об этом сообщили белорусская служба "Радио Свобода" и портал Tut.by, передает УНН.
"Сотрудники ГАИ с помощью конусов сузили проезжую часть на всех подъездах к столице. Они выборочно останавливают автомобили, проверяют документы, а в некоторых случаях просят открыть багажник", - говорится в сообщении.
Также совместно с инспекторами на блокпостах работают военные, а также люди в гражданской форме. Последние внимательно следят за машинами, снимают поток на камеру.
Кроме того, по информации "Радио Свобода", на въезде в Минск появились знаки о снижении скорости до 20 км/ч.
Как сообщалось, в белорусском Минске частично пропал интернет сегодня - в день, когда проходят выборы президента Беларуси.
Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Голосование на выборах началось в 08:00 (совпадает с киевским) на 5767 избирательных участках и завершится в 20:00.