Перед виборами 170 громадянам відмовили у в'їзді до Білорусі

Так, як зазначається, президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що обстановка у країні в період проведення президентських виборів "з-під контролю не вийде".

"За словами Президента (Білорусі Олександра Лукашенка – ред.), вранці він заслухав доповідь Державного прикордонного комітету: за останній час у в'їзді в Білорусь відмовлено 170 громадянам", - йдеться в повідомленні.

Зі слів білоруського лідера, громадяни показували або фальшиві візи, або взагалі не могли пояснити, чому їдуть.



"Тому на кордоні контроль дуже серйозний. Ми також посилили спостереження у зв'язку з останніми подіями за білорусько-російською ділянкою кордону. До речі, і там були люди, яких ми видворили з країни", - зазначив Лукашенко.

Водночас, у повідомленні не уточнюється щодо відмовлення у в'їзді громадянам України.



Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори.



Також нагадаємо, на всіх в'їздах до білоруського Мінська встановили блокпости, де вибірково перевіряють автомобілі. Окрім співробітників ДАІ, тут перебувають і військові з автоматами.