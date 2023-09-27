Перед судом предстанут мошенники, которые обманули пенсионеров на 1,8 млн гривен

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. На Харьковщине будут судить участников преступной группы, которые присвоили 1,8 млн грн сбережений пенсионеров. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали 

Фигуранты, представляясь работниками соцслужб, заходили в квартиры потерпевших, обманным путем выявляли места хранения их сбережений и похищали деньги пенсионеров. 

23-летняя жительница Днепропетровской области организовала противоправную деятельность, привлекая трех знакомых.  

Потенциальных жертв участники преступной группы подыскивали в разных регионах — на территории Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей. 

Под видом работников социальных служб наведывались домой к пенсионерам, предлагали им получить продуктовые наборы, деньги, но всегда уточняли, что при себе имеют только купюры крупного номинала, поэтому люди должны были дать им остальное.   

После обнаружения места хранения средств, отвлекая внимание потерпевших, похищали их сбережения. В случае разоблачения или сопротивления применяли к хозяину физическую силу.

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