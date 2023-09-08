Ошукали людей під виглядом збору коштів на лікування дитини: правоохоронці затримали одного з шахраїв

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Згідно з даними слідства, група шахраїв взломала сторінку громадянки в соціальній мережі «Instagram». Використовуючи реальні фотографії її дитини, зловмисники поширили пости із закликом допомогти зі збором коштів на її лікування.

На неправдиву публікацію відгукнулись знайомі та друзі жінки, які почали переказувати грошові кошти на банківську картку шахраїв.

Після того як банк заблокував рахунок шахраїв, останні змінили у пості номер картки та продовжили проводити «збір» грошових коштів. У такий спосіб зловмисники ошукали щонайменше 11 громадян.

Чоловіку повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні чужим майном, вчиненому шляхом обману за попередньою змовою групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України).

За клопотанням прокуратури підозрюваного взято під варту.

Наразі встановлюється коло його спільників, а також інші особи, які відгукнулися на оголошення шахраїв та здійснили перекази грошових коштів.

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