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Ошукали людей під виглядом збору коштів на лікування дитини: правоохоронці затримали одного з шахраїв

Ошукали людей під виглядом збору коштів на лікування дитини: правоохоронці затримали одного з шахраїв

Київ • УНН

 • 302782 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Правоохоронці затримали одного з шахраїв, які взломали чужу Instagram сторінку та збирали кошти нібито на лікування дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

Згідно з даними слідства, група шахраїв взломала сторінку громадянки в соціальній мережі «Instagram». Використовуючи реальні фотографії її дитини, зловмисники поширили пости із закликом допомогти зі збором коштів на її лікування.

На неправдиву публікацію відгукнулись знайомі та друзі жінки, які почали переказувати грошові кошти на банківську картку шахраїв.

Після того як банк заблокував рахунок шахраїв, останні змінили у пості номер картки та продовжили проводити «збір» грошових коштів. У такий спосіб зловмисники ошукали щонайменше 11 громадян.

Чоловіку повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні чужим майном, вчиненому шляхом обману за попередньою змовою групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України).

За клопотанням прокуратури підозрюваного взято під варту.

Наразі встановлюється коло його спільників, а також інші особи, які відгукнулися на оголошення шахраїв та здійснили перекази грошових коштів.

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