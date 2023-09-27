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Перед судом постануть шахраї, які ошукали пенсіонерів на 1,8 млн гривень

Перед судом постануть шахраї, які ошукали пенсіонерів на 1,8 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. На Харківщині судитимуть учасників злочинної групи, які присвоїли 1,8 млн грн заощаджень пенсіонерів. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Деталі 

Фігуранти, представляючись працівниками соцслужб, заходили у помешкання потерпілих, обманним шляхом виявляли місця зберігання їх заощаджень і викрадали гроші пенсіонерів. 

23-річна жителька Дніпропетровської області організувала протиправну діяльність, залучивши трьох знайомих.  

Потенційних жертв учасники злочинної групи підшуковували в різних регіонах — на території Харківської, Київської та Дніпропетровської областей. 

Під виглядом працівників соціальних служб навідувалися додому до пенсіонерів, пропонували їм отримати продуктові набори, гроші, але завжди уточнювали, що при собі мають лише купюри великого номіналу, тому люди мали дати їм решту.   

Після виявлення місця зберігання коштів, відволікаючи увагу потерпілих, викрадали їхні заощадження. У разі викриття або опору застосовували до господаря фізичну силу.

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