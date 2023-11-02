Перебегала пути в наушниках: под Киевом девушка попала под поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В городе Буча Киевской области молодая девушка перебегала пути в наушниках и попала под поезд. Об этом сообщила полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
Правоохранители предварительно установили, что в Буче 21-летняя девушка в неустановленном месте перебегала пути в наушниках.
Машинист применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
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