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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Перебегала пути в наушниках: под Киевом девушка попала под поезд

Киев • УНН

 • 372331 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В городе Буча Киевской области молодая девушка перебегала пути в наушниках и попала под поезд. Об этом сообщила полиция Киевской области, пишет УНН.

Перебегала пути в наушниках: под Киевом девушка попала под поезд

Детали

Правоохранители предварительно установили, что в Буче 21-летняя девушка в неустановленном месте перебегала пути в наушниках.

Машинист применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

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