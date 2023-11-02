Перебігала колію в навушниках: під Києвом дівчина потрапила під потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У місті Буча, що на Київщині, молода дівчина перебігала колію в навушниках та потрапила під потяг. Про це сповістила поліція Київщини, пише УНН.
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Правоохоронці попередньо встановили, що в Бучі 21-річна дівчина у невстановленому місці перебігала колію в навушниках.
Машиніст застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути, не вдалося.
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