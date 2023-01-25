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Пентагон увеличит производство артиллерийских снарядов для Украины в шесть раз - NYT

Киев • УНН

 • 1115677 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Министерство обороны США планирует в течение двух лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500%, выпуская ежемесячно 90 тыс. снарядов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Пентагон увеличит производство артиллерийских снарядов для Украины в шесть раз - NYT

Цитата

“Пентагон стремится увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение 2 лет, доведя производство обычных боеприпасов до уровня, невиданного с времен Корейской войны, поскольку он инвестирует миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине, и создать запасы на случай будущих конфликтов. Эти усилия, которые будут включать расширение заводов и привлечение новых производителей, являются частью „самой агрессивной за последние 40 лет“ модернизации оборонно-промышленной базы США”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что до вторжения рф в Украину армия США производила 14,4 тыс. неуправляемых снарядов на месяц, но потребность в снабжении Вооруженных сил Украины побудила руководство Пентагона утроить производство в сентябре, а затем еще раз удвоить его в январе, чтобы в итоге производить 90 тыс. или более снарядов на месяц.

“Решение армии расширить производство артиллерийских боеприпасов является самым ярким свидетельством, что США планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго продлится война”, — пишет NYT.

Напомним

Администрация Байдена готова одобрить отправку танков M1 Abrams в Украину, заявили официальные лица США. Решение может быть объявлено уже в среду, хотя доставка танков может занять месяцы или годы.

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