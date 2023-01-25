Пентагон збільшить виробництво артилерійських снарядів для України в шість разів - NYT

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“Пентагон прагне збільшити виробництво артилерійських снарядів на 500% протягом 2 років, довівши виробництво звичайних боєприпасів до рівня, небаченого з часів Корейської війни, оскільки він інвестує мільярди доларів, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні, і створити запаси на випадок майбутніх конфліктів. Ці зусилля, які включатимуть розширення заводів і залучення нових виробників, є частиною „найагресивнішої за останні 40 років“ модернізації оборонно-промислової бази США”, — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до вторгнення рф в Україну армія США виробляла 14,4 тис. некерованих снарядів на місяць, але потреба в постачанні Збройних сил України спонукала керівництво Пентагону потроїти виробництво у вересні, а потім ще раз подвоїти його у січні, щоб зрештою виробляти 90 тис. або більше снарядів на місяць.

“Рішення армії розширити виробництво артилерійських боєприпасів є найяскравішим свідченням, що США планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна”, — пише NYT.

Нагадаємо

Адміністрація Байдена готова схвалити відправку танків M1 Abrams до України, заявили офіційні особи США. Рішення може бути оголошено вже в середу, хоча доставка танків може тривати місяці чи роки.