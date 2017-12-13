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Пентагон выделил 10,4 млн долларов на поддержку ИТ-безопасности в Украине

Пентагон выделил 10,4 млн долларов на поддержку ИТ-безопасности в Украине

Киев  •  УНН

 • 12967 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Ведущая американская ИТ-компания Black Box получила от Пентагона 10,4 миллиона долларов за продление поставок и услуг по ее текущему контракту по помощи в поддержании безопасности в Украине, которая осуществляется и финансируется армией США, сообщает УНН со ссылкой на издание Benzinga.

В рамках этой задачи компания расширит свое сотрудничество с Министерством обороны Украины. В течение следующих 12 месяцев Black Box предоставит технику, программное обеспечение и услуги, чтобы расширить систему и обеспечить возможности по командованию, контролю, коммуникации, компьютеров, разведки и наблюдения (C4ISR) большего количества пользователей в военных сооружениях вокруг страны.

"Мы очень довольны, что Армия США нас выбрала за наши усилия и гордимся тем, что мы являемся частью Инициативы помощи Украине в сфере безопасности. Этот проект усилит возможности, которые уже были разработаны и построены Black Box и расширит их внутри Украины", - заявил вице-президент компании Джефф Мюррей.

Корпорация Black Box была выбрана контрактником Армии США в сентябре 2016 года с целью разработки, развертывания, операции и поддержки Центра по кибербезопасности, Центра командования и контроля, системы медицинской информации и системы логистической информации Украины.

Как сообщал УНН, США представят новую стратегию нацбезопасности.

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