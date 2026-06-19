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Пентагон просит у Конгресса 80 млрд долларов из-за войны с Ираном и на другие расходы - WSJ

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

Заместитель министра обороны США Стивен Файнберг сообщил законодателям о необходимости 80 млрд долларов. Военные чиновники предупреждают, что этим летом у служб могут закончиться деньги на операции.

Пентагон просит у Конгресса 80 млрд долларов из-за войны с Ираном и на другие расходы - WSJ

Пентагон сообщил американским законодателям, что ему нужно 80 миллиардов долларов из-за войны с Ираном и других расходов, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра обороны США Стивен Файнберг заявил законодателям в телефонных разговорах на этой неделе, что "Пентагону необходимо 80 миллиардов долларов для покрытия расходов на войну с Ираном, а также других расходов, не связанных с войной", по словам людей, знакомых с ходом обсуждений.

Военные чиновники говорят, что этим летом у служб могут закончиться деньги на операции, если Конгресс не примет новый законопроект о военных расходах.

Тем временем законодатели давят на администрацию Трампа, чтобы она предоставила полный расчет стоимости войны, которая началась 28 февраля. Среди опасений законодателей — то, что военные исчерпали ценные боеприпасы, которые могут понадобиться для противостояния угрозам в других частях мира, указывает издание.

Сделка Трампа с Ираном вызвала редкую волну критики со стороны влиятельных республиканцев - CNN19.06.26, 11:23 • 2328 просмотров

Юлия Шрамко

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