Пентагон прокомментировал российскую ракету в Польше

В Пентагоне прокомментировали вхождение российской ракеты в воздушное пространство Польши, заявив, что готовы выполнять свои обязательства по защите НАТО. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

Детали

Я могу вам сказать то, что эта администрация неоднократно заявляла: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Если союзник НАТО подвергнется нападению - мы, конечно, не хотели бы этого видеть - но мы будем защищать каждый дюйм территории альянса сказала Сингх.

Таким образом она прокомментировала заявление Польши, что российские ракеты, которые будут направлены в сторону стран НАТО, будут сбиваться силами ПВО.

Вместе с тем, она отметила, что сейчас приоритетом остается обеспечение всем необходимым Украины.

"Как только мы получим пакет с дополнительным финансированием от Конгресса, мы продолжим вооружать Украину тем, что ей нужно на поле боя заявила представительница Пентагона.

Контекст

Утром 24 марта российская ракета во время массированной атаки РФ на Украину пересекла границу Польши. Ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Из-за этого Польша поднимала в воздух истребители F-16, однако сбивать ракету не стала. После этого вражеская цель вернулась в воздушное пространство Украины.

Советник министра обороны Польши Мечислав Бенека прокомментировал ситуацию и заявил, что польская авиация могла бы сбить цель при условии, что она залетела бы вглубь страны. А в Вооруженных силах Польши заявили, что не сбивали ракету, потому что она "все равно возвращалась в Украину".

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