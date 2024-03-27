Пентагон прокомментировал российскую ракету в Польше

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Более 100 человек госпитализированы и 2 смерти зарегистрировано в Японии после употребления диетических добавок, содержащих ферментированный красный дрожжевой рис от Kobayashi Pharmaceutical.
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Дания продаст Аргентине 24 истребителя F-16 за $300 млн, пообещав 19 Украине.
В Минобороны создали новый Департамент планирования тылового обеспечения
Министерство обороны Украины создало новый Департамент планирования материально-технического обеспечения для формирования долгосрочных планов закупок продовольствия, вещевого имущества, горюче-смазочных материалов и технических средств для нужд армии с целью минимизации срочных закупок и улучшения качества и ценовой политики.
В Варшаве начала работу Коалиция бронетехники в поддержку Украины
В Варшаве состоялось первое заседание Коалиции за бронетехнику для Украины, инициированной Польшей и Германией, при участии Великобритании, Италии и Швеции, с целью усиления потенциала бронетехники в Украине путем поставки, ремонта, обучения и тактических разработок.
В Госдепе отреагировали на украинские удары по российским НПЗ
Украина нанесла удары по российским нефтеперерабатывающим заводам за пределами своей территории, но США не поддерживают такие удары и донесли эту давнюю политику до Украины.
На левом берегу Киева прорвало водопровод
На левом берегу Киева на бульваре Верховной Рады, 7-А произошел порыв водопровода диаметром 600 мм, что повлекло снижение давления воды для потребителей в этом районе, пока специалисты "Киевводоканала" проводят ремонтные работы.
Россия заявила о сбитии в Белгородской области 18 воздушных целей
Россия утверждает, что ее системы ПВО сбили 18 воздушных целей над Белгородской областью, один человек получил осколочные ранения.
12-я бригада спецназначения "Азов" НГУ получила награду "За мужество и отвагу"
12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины получила почетную награду "За мужество и отвагу" от президента Зеленского за защиту Мариуполя и "Азовстали".