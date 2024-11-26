Пентагон опроверг информацию о северокорейских военных в Украине

В министерстве обороны США сказали, что не видят признаков того, что россия перебросила военных из Северной Кореи на временно захваченные территории Украины. Движение солдат КНДР в сторону Украины по состоянию на сегодня не зафиксировано. Об этом сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на пресс-брифинге 25 ноября, передает УНН.

Нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР - сказала представительница оборонного ведомства США.

В то же время, по словам Сингх, присутствие северокорейских военных фиксируется в курской области рф, где Силы обороны Украины проводят операцию. Однако передвижения подразделений с военными КНДР на украинскую территорию не зафиксировано.

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Ранее оперативное тактическое управление "Харьков" опровергло информацию о присутствии северокорейских военных в области. Сообщение было распространено неофициальным лицом, которое действовало за пределами своей компетенции.

ВСУ опровергли данные о присутствии военных КНДР в Харьковской области