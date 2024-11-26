Пентагон опроверг информацию о северокорейских военных в Украине
Киев • УНН
Минобороны США не видит признаков присутствия военных КНДР на территории Украины. Северокорейские военные замечены лишь в курской области рф.
В министерстве обороны США сказали, что не видят признаков того, что россия перебросила военных из Северной Кореи на временно захваченные территории Украины. Движение солдат КНДР в сторону Украины по состоянию на сегодня не зафиксировано. Об этом сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на пресс-брифинге 25 ноября, передает УНН.
Нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР
В то же время, по словам Сингх, присутствие северокорейских военных фиксируется в курской области рф, где Силы обороны Украины проводят операцию. Однако передвижения подразделений с военными КНДР на украинскую территорию не зафиксировано.
Добавим
Ранее оперативное тактическое управление "Харьков" опровергло информацию о присутствии северокорейских военных в области. Сообщение было распространено неофициальным лицом, которое действовало за пределами своей компетенции.
ВСУ опровергли данные о присутствии военных КНДР в Харьковской области22 нояб. 2024, 21:15 • 30792 просмотра