Министерство обороны США обнаружило еще одну бухгалтерскую ошибку на 2 миллиарда долларов в своих оценках военной помощи, направленной Украине, сообщается в отчете Управления отчетности правительства США (GAO) 25 июля, передает УНН.

Детали

21 июня 2023 года Пентагон заявил, что завысил стоимость вооружения, отправленного в Украину за последние два года, на 6,2 миллиарда долларов. Теперь выявление дополнительных ошибок доводит общую неизрасходованную сумму до 8,2 миллиарда долларов.

В отчете GAO говорится, что Пентагону трудно точно оценить стоимость оборонных изделий, которые поставляются в Украину.

US Presidential Drawdown Authority (PDA) позволяет президенту выделять оборудование из запасов США, такое как боеприпасы, транспортные средства и медицинские принадлежности, для реагирования на кризисы за рубежом. PDA вытекает из Закона об иностранной помощи 1961 года.

Согласно GAO, усилия Пентагона «должным образом оценить оборонные предметы для сокращения препятствуют тому, что Закон об иностранной помощи четко не определяет определенные сроки, а Министерство обороны не содержит указаний по оценке PDA».

Из-за ошибок Министерство обороны может отправить Украине еще 2 миллиарда долларов оружия, чтобы покрыть сумму, которую уже одобрил президент США Джо Байден.

Напомним,

Министерство обороны США 3 июля объявило о новом пакете военной помощи Украине на 150 миллионов долларов. Помощь включает средства противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS), артиллерийские снаряды и другие критически важные средства, полученные из запасов США.

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