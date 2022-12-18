Пентагон готовит отчет о "неизвестных аномальных явлениях" и внеземной жизни на Земле

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Киев • УНН

 • 1415034 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Созданное в июле при Минобороны США Управление по объяснению аномальных явлений во всех сферах отчиталось о проделанной работе. Они заявили, что инопланетная жизнь на Земле пока не обнаружена, однако в дальнейшем будут изучать новые аномалии вокруг и на самой планете.

Об этом пишет Минобороны США, передает УНН.

Детали

В министерстве обороны США намерены систематизировать и заново проанализировать всю ранее собранную информацию о так называемых "неизвестных аномальных явлениях".

При этом под такими явлениями подразумеваются все не объясненные до сих пор феномены, которые могут быть зафиксированы в космосе, в атмосфере, на поверхности земли, в море или под водой – то, что "не сумели идентифицировать и что потенциально может угрожать военным объектам или операциям США".

По словам директора AARO Шона М. Киркпатрик, если раньше внимание уделялось только сообщениям об аномальных явлениях, которые были замечены в воздухе, теперь новое управление предполагает координировать "межведомственные усилия по документированию, сбору, анализу и, по возможности, объяснению сообщений о какие-либо неизвестные аномальные явления". В том числе будут проанализированы старые отчеты, подготовленные предыдущими институциями.

В свою очередь издание The Washington Post пишет, что двухпартийная группа американских законодателей добивается от Пентагона расследований всех случаев UAP и публичного раскрытия полученных данных.

Напомним

Пентагон получил "несколько сотен" новых сообщений об НЛО и неопознанных явлениях.

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