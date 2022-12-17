Пентагон отримав "кілька сотень" нових повідомлень про НЛО та неопізнані явища
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Новий підрозділ Пентагону, створений для відстеження повідомлень про неідентифіковані літаючі об'єкти (НЛО), отримав "кілька сотень" нових повідомлень, але досі не бачив доказів інопланетного життя, повідомило в п'ятницю керівництво агентства, пише УНН з посиланням на CBS.
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«Ми не бачили нічого, що змусило б нас повірити, що якийсь із об'єктів, які ми бачили, має інопланетне походження», — сказав заступник міністра оборони США з розвідки Рональд Моултрі.
«Я не бачив нічого, що могло б припустити присутність інопланетян або аварію інопланетян», — додав Моултрі.
Деталі
Ні Моултрі, ні голова нещодавно реорганізованого Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах (AARO) Шон Кіркпатрік не сказали, скільки приблизно з 400 розслідуваних випадків було ідентифіковано.
Вони сказали, що інформація міститься у звіті, який буде опублікований Управлінням директора національної розвідки. Останній публічний звіт датується 2021 роком, коли представник Пентагону заявив, що одна зі 144 справ була розкрита.
На запитання, чи вказують якісь із розслідуваних на сьогодні випадків на якусь загрозу національній безпеці, Кіркпатрік відповів "так", але Моултрі втрутився, додавши, що будь-який несанкціонований об'єкт у зоні обмеженого доступу або поряд з нею - військовою базою, полігоном тощо - буде вважатися ворожим, поки не буде ідентифікований.
Доповнення
Розслідування Пентагону охоплює інциденти, про які повідомлялося з 1996 року, але формулювання у новому законопроекті про витрати на оборону продовжують їх на 75 років у минуле.
AARO був створений у липні і відповідає не лише за відстеження невідомих об'єктів у небі, а й під водою чи у космосі.