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Пентагон получил "несколько сотен" новых сообщений об НЛО и неопознанных явлениях

Киев • УНН

 • 933530 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Новое подразделение Пентагона, созданное для отслеживания сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО), получил "несколько сотен" новых сообщений, но до сих пор не видел доказательств инопланетной жизни, сообщило в пятницу руководство агентства, пишет УНН со ссылкой на CBS.

Цитата

«Мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить, что какой-либо из объектов, которые мы видели, имеет инопланетное происхождение», — сказал заместитель министра обороны США по разведке Рональд Моултри.

«Я не видел ничего, что могло бы предположить присутствие инопланетян или крушение инопланетян», — добавил Моултри.

Детали

Ни Моултри, ни глава недавно реорганизованного Управления по анализу аномалий во всех средах (AARO) Шон Киркпатрик не сказали, сколько из примерно 400 расследуемых случаев было идентифицировано.

Они сказали, что информация будет содержаться в отчете, который будет опубликован Управлением директора национальной разведки. Последний публичный отчет датируется 2021 годом, когда представитель Пентагона заявил, что одно из 144 дел было раскрыто.

На вопрос, указывают ли какие-либо из расследованных на сегодняшний день случаев на какую-либо угрозу национальной безопасности, Киркпатрик ответил "да", но Моултри вмешался, добавив, что любой несанкционированный объект в зоне ограниченного доступа или рядом с ней - военной базой, полигоном и т. д. - будет считаться враждебным, пока не будет идентифицирован.

Дополнение

Расследование Пентагона охватывает инциденты, о которых сообщалось с 1996 года, но формулировки в новом законопроекте о расходах на оборону продлевают их на 75 лет в прошлое.

AARO был создан в июле и отвечает не только за отслеживание неопознанных объектов в небе, но и под водой или в космосе.

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