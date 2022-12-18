Пентагон готує звіт про "невідомі аномальні явища" та внеземне життя на Землі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Створене в липні при Міноборони США Управління з пояснення аномальних явищ у всіх сферах відзвітувало про виконану роботу. Вони заявили, що інопланетне життя на Землі поки що не виявлено, проте надалі будуть вивчати нові аномалії навколо і на самій планеті.
Про це пише Міноборони США, передає УНН.
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У міністерстві оборони США мають намір систематизувати і заново проаналізувати всю раніше зібрану інформацію про так звані "невідомі аномальні явища".
При цьому під такими явищами маються на увазі всі не пояснені досі феномени, які можуть бути зафіксовані в космосі, в атмосфері, на поверхні землі, у морі чи під водою - те, що "не зуміли ідентифікувати і що потенційно може загрожувати військовим об'єктам чи операціям США".
За словами директора AARO Шона М. Кіркпатріка, якщо раніше увага приділялася лише повідомленням про аномальні явища, які були помічені в повітрі, тепер нове управління передбачає координувати "міжвідомчі зусилля щодо документування, збору, аналізу та, по можливості, пояснення повідомлень про будь-які невідомі аномальні явищах". У тому числі будуть проаналізовані старі звіти, підготовлені попередніми інституціями.
Своєю чергою видання The Washington Post пише, що двопартійна група американських законодавців домагається від Пентагону розслідувань усіх випадків UAP та публічного розкриття отриманих даних.
Нагадаємо
Пентагон отримав "кілька сотень" нових повідомлень про НЛО та неопізнані явища.