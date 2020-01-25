Пентагон: 34 военных США пострадали, из-за ракетных ударов в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. 34 американских военных получили травматические повреждения мозга, из-за ракетных ударов по военной базе Аль-Асад в Ираке, которые Иран провел со своей территории в начале января. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Хоффман в пятницу, пишет Голос Америки, передает УНН.
Он добавил, что 8 пострадавших уже вернулись в США после пребывания в военном госпитале в Германии.
Количество пострадавших выше, чем озвучивалось ранее. Сразу после нападения президент США Дональд Трамп и другие высокопоставленные говорили, что из-за нападения никто не погиб и не пострадал. Впоследствии в Пентагоне объяснили задержки с уведомлением о пострадавших тем, что понадобилось время, чтобы информация дошла до руководства, а также тем, что симптомы повреждения мозга не проявляются сразу.
В начале этого месяца, Иран провел выстрелы баллистическими ракетами по меньшей мере двум базам ВВС в Ираке, где находятся американские военные.
Более десятка ракет были запущены “из Ирана и направлено на две военные базы Ирака, где находятся военные США и служащие коалиции в Аль-Асади и Ирбили”, тогда заявлял представитель Пентагона.
Эскалация состоялась после того, как Иран озвучил угрозу нанести удары на спецоперацию США, в результате которой были убиты иранского генерала Касема Солеймани.