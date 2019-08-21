Пенсию в "один клик" оформили более 100 человек — ПФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Новым сервисом системы предоставления услуг в электронной форме - назначение пенсии в "один клик" - воспользовались более 100 человек. Об этом сообщил директор департамента информационных систем и электронных реестров Пенсионного фонда Украины Александр Малецкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
"Сервис, который запущен и развивается, дает возможность упростить саму процедуру назначения пенсии. В настоящее время услугу получили более 100 человек", - сказал Малецкий.
Напомним, в начале августа ПФУ представил новый сервис системы предоставления услуг в электронной форме - назначение пенсии в "один клик".
Также напомним, что ПФУ начал масштабный перевод действующих пенсионных дел в электронный формат.