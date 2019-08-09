Українці зможуть оформити пенсію онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Пенсійний фонд України презентував новий сервіс системи надання послуг в електронній формі - призначення пенсії в "один дотик". Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України, передає УНН.
"Сервіс створено для спрощення взаємодії громадян з органами Фонду при оформленні пенсії та для зменшення паперового документообігу при наданні послуг. Крім того, анонсовано запуск ще одного сервісу – мобільний додаток, який очікується через місяць, що дозволить отримати доступ до ресурсів вебпорталу електронних послуг Фонду з мобільних пристроїв (смартфон, планшет)", - вказали у ПФУ.
За даними ПФУ, не виходячи з дому, дистанційно можна буде подати заяву на призначення пенсії та необхідні документи через вебпортал Фонду.
Сервіс призначення пенсії в "один дотик" є одним з елементів системи надання послуг в електронній формі ("Е-пенсія"), вказали у Фонді.
Нагадаємо, ПФУ розпочав фінансування пенсій у серпні.