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ПФУ розпочав фінансування пенсій та субсидій за серпень

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій у серпні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.

"Так, 1 серпня 2019 року Пенсійним фондом України згідно з затвердженим графіком розпочато фінансування пенсій та житлових субсидій. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 млрд грн, на житлові субсидії – 5,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом січня-червня поточного року українцям призначили субсидії на загальну суму близько 1 млрд грн.

Також УНН повідомляв, що наразі розробляються зміни до правил отримання субсидій українцями.

Українські Національні Новини

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