ПФУ розпочав фінансування пенсій та субсидій за серпень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій у серпні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.
"Так, 1 серпня 2019 року Пенсійним фондом України згідно з затвердженим графіком розпочато фінансування пенсій та житлових субсидій. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 млрд грн, на житлові субсидії – 5,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом січня-червня поточного року українцям призначили субсидії на загальну суму близько 1 млрд грн.
Також УНН повідомляв, що наразі розробляються зміни до правил отримання субсидій українцями.