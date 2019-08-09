Украинцы смогут оформить пенсию онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Пенсионный фонд Украины представил новый сервис системы предоставления услуг в электронной форме - назначение пенсии в "один клик". Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передает УНН.
"Сервис создан для упрощения взаимодействия граждан с органами Фонда при оформлении пенсии и для уменьшения бумажного документооборота при предоставлении услуг. Кроме того, анонсирован запуск еще одного сервиса - мобильное приложение, которое ожидается через месяц, что позволит получить доступ к ресурсам вебпортал электронных услуг Фонда с мобильных устройств (смартфон, планшет)", - указали в ПФУ.
По данным ПФУ, не выходя из дома, дистанционно можно будет подать заявление на назначение пенсии и необходимые документы через вебпортал Фонда.
Сервис назначения пенсии в "один клик" является одним из элементов системы предоставления услуг в электронной форме ("Э-пенсия"), указали в Фонде.
Напомним, ПФУ начал финансирование пенсий в августе.