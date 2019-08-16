Пенсійний фонд почав оцифровувати паперові пенсійні справи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Пенсійний фонд України почав масштабне переведення діючих пенсійних справ в електронний формат. Про це УНН повідомили у пресцентрі ПФУ.
Центри ретроконверсії вже працюють у Київській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, де розгорнуто необхідне апаратне та програмне забезпечення, утворено спеціальні структурні підрозділи. В інших регіонах створення центрів ретроконверсії заплановано здійснити до кінця вересня.
"Всього в електронний формат необхідно перевести понад 10 млн діючих пенсійних справ. Відповідні роботи планується завершити до 2024 року. При цьому, збільшення штатної чисельності працівників органів Пенсійного фонду України не передбачається", – йдеться в повідомленні.
Запровадження електронних пенсійних справ дозволить забезпечити пенсіонерам доступ до матеріалів своєї пенсійної справи в будь-якому сервісному центрі Фонду або через інтернет, а також створить можливість для надання послуг незалежно від місця проживання.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України презентував новий сервіс системи надання послуг в електронній формі - призначення пенсії в "один дотик".