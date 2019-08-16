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Пенсійний фонд почав оцифровувати паперові пенсійні справи

Пенсійний фонд почав оцифровувати паперові пенсійні справи

Київ • УНН

 • 19383 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Пенсійний фонд України почав масштабне переведення діючих пенсійних справ в електронний формат. Про це УНН повідомили у пресцентрі ПФУ.

Центри ретроконверсії вже працюють у Київській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, де розгорнуто необхідне апаратне та програмне забезпечення, утворено спеціальні структурні підрозділи. В інших регіонах створення центрів ретроконверсії заплановано здійснити до кінця вересня.

"Всього в електронний формат необхідно перевести понад 10 млн діючих пенсійних справ. Відповідні роботи планується завершити до 2024 року. При цьому, збільшення штатної чисельності працівників органів Пенсійного фонду України не передбачається", – йдеться в повідомленні.

Запровадження електронних пенсійних справ дозволить забезпечити пенсіонерам доступ до матеріалів своєї пенсійної справи в будь-якому сервісному центрі Фонду або через інтернет, а також створить можливість для надання послуг незалежно від місця проживання.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України презентував новий сервіс системи надання послуг в електронній формі - призначення пенсії в "один дотик".

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