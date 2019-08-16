Пенсионный фонд начал оцифровывать бумажные пенсионные дела
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Пенсионый фонд Украины начал масштабный перевод действующих пенсионных дел в электронный формат. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Пенсионного фонда Украины.
Центры ретроконверсии уже работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях, где развернуто необходимое аппаратное и программное обеспечение, созданны специальные структурные подразделения. В других регионах создание центров ретроконверсии планируется осуществить до конца сентября.
"Всего в электронный формат необходимо перевести более 10 млн действующих пенсионных дел. Соответствующие работы планируется завершить до 2024 года. При этом, увеличение штатной численности работников органов Пенсионного фонда Украины не предусматривается", - говорится в сообщении.
Введение электронных пенсионных дел позволит обеспечить пенсионерам доступ к материалам своего пенсионного дела в любом сервисном центре Фонда или через интернет, а также создаст возможность для предоставления услуг независимо от места проживания.
Напомним, Пенсионный фонд Украины представил новый сервис системы предоставления услуг в электронной форме - назначение пенсии в "одно касание".