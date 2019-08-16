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Пенсионный фонд начал оцифровывать бумажные пенсионные дела

Пенсионный фонд начал оцифровывать бумажные пенсионные дела

Киев  •  УНН

 • 19375 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Пенсионый фонд Украины начал масштабный перевод действующих пенсионных дел в электронный формат. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Пенсионного фонда Украины.

Центры ретроконверсии уже работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях, где развернуто необходимое аппаратное и программное обеспечение, созданны специальные структурные подразделения. В других регионах создание центров ретроконверсии планируется осуществить до конца сентября.

"Всего в электронный формат необходимо перевести более 10 млн действующих пенсионных дел. Соответствующие работы планируется завершить до 2024 года. При этом, увеличение штатной численности работников органов Пенсионного фонда Украины не предусматривается", - говорится в сообщении.

Введение электронных пенсионных дел позволит обеспечить пенсионерам доступ к материалам своего пенсионного дела в любом сервисном центре Фонда или через интернет, а также создаст возможность для предоставления услуг независимо от места проживания.

Напомним, Пенсионный фонд Украины представил новый сервис системы предоставления услуг в электронной форме - назначение пенсии в "одно касание".

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