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Пенсію в "один дотик" оформили понад 100 осіб – ПФУ

Пенсію в "один дотик" оформили понад 100 осіб – ПФУ

Київ • УНН

 • 13157 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Новим сервісом системи надання послуг в електронній формі – призначення пенсії в "один дотик" – скористалися понад 100 осіб. Про це повідомив директор департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України Олександр Малецький, передає УНН із посиланням на пресслужбу ПФУ.

"Сервіс, який запущений і розвивається, дає можливість спростити саму процедуру призначення пенсії. На сьогодні послугу отримали понад 100 осіб", - сказав Малецький.

Нагадаємо, на початку серпня ПФУ презентував новий сервіс системи надання послуг в електронній формі — призначення пенсії в "один дотик".

Також нагадаємо, що ПФУ почав масштабне переведення діючих пенсійних справ в електронний формат.

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