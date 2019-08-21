Пенсію в "один дотик" оформили понад 100 осіб – ПФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Новим сервісом системи надання послуг в електронній формі – призначення пенсії в "один дотик" – скористалися понад 100 осіб. Про це повідомив директор департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України Олександр Малецький, передає УНН із посиланням на пресслужбу ПФУ.
"Сервіс, який запущений і розвивається, дає можливість спростити саму процедуру призначення пенсії. На сьогодні послугу отримали понад 100 осіб", - сказав Малецький.
Нагадаємо, на початку серпня ПФУ презентував новий сервіс системи надання послуг в електронній формі — призначення пенсії в "один дотик".
Також нагадаємо, що ПФУ почав масштабне переведення діючих пенсійних справ в електронний формат.