Пенсионный фонд увеличил поступления от ЕСВ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В течение января-ноября 2018 года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 202,3 млрд грн. Это на 41,4 млрд грн, или на 25,7% больше января-ноября 2017 года. Об этом сообщил пресс-центр Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.
“Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в государственные социальные фонды за январь-ноябрь 2018 года увеличились на 25,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составили 202,3 миллиарда гривен”, — говорится в сообщении.
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В частности, в ноябре 2018 года ГФС было обеспечено 18,6 млрд грн единого взноса. По сравнению с ноябрем 2017 года этот показатель вырос на 2,7 млрд грн, или на 17%.
Единый социальный взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению — на счета, открытые в Государственной казначейской службе по имени фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.
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Напомним, в 2001 году в Украине в последний раз проводилась общенациональная перепись населения. По ее данным, в стране было 11,5 млн пенсионеров. Поскольку в 2011 году Украина пропустила процедуру, следующая перепись назначена на 2020 год.
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