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Пенсійний фонд збільшив надходження від ЄСВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Протягом січня-листопада 2018 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 202,3 млрд грн. Це на 41,4 млрд грн, або на 25,7% більше січня-листопада 2017 року. Про це повідомив прес-центр Державної фіскальної служби України, передає УНН.

Пенсійний фонд збільшив надходження від ЄСВ

“Надходження Єдиного соціального внеску (ЄСВ) до державних соціальних фондів за січень-листопад 2018 року збільшились на 25,7%, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, і склали 202,3 мільярда гривень”, — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у листопаді 2018 року ДФС було забезпечено 18,6 млрд грн єдиного внеску. Порівняно з листопадом 2017 року цей показник зріс на грн, або на 17%.

Єдиний соціальний внесок засобами програмного забезпечення автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням — на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.

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Раніше у Мінсоцполітики назвали строки подолання дефіциту Пенсійного фонду.

Нагадаємо, у 2001 році в Україні востаннє проводився загальнонаціональний перепис населення. За його даними, у країні було 11,5 млн пенсіонерів. Оскільки у 2011 році Україна пропустила процедуру, наступний перепис призначений на 2020 рік.

Раніше УНН повідомляв, що четверо бухгалтерів поліції 10 років виплачували зарплату 23 “мертвим душам”.

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