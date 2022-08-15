Пенсионный фонд и почта: за две недели ІТ-армия заблокировала более 600 российских ресурсов

Цитата

"ІТ-армия заблокировала более 600 онлайн-ресурсов за две недели. Ежедневно айтишники и активисты киберфронта блокируют онлайн-ресурсы врага. Благодаря этому удается расшатать все важные сферы жизни рф. Это ослабляет экономику и спонсирование войны", – говорится в сообщении.

Детали

Хакеры атаковали:

• Онлайн-ресурсы почты россии

Мощная кибератака полностью парализовала работу национального почтового оператора рф. Невозможно было воспользоваться почтовыми услугами, отправить или получить посылку. Киберудар парализовал работу государственной почты и не допустил доход, который мог пополнить бюджет страны и изготовить очередную вражескую ракету, отметили в Минцифры.

• Пенсионный фонд россии

Из-за киберударов семьи военных не получили выплаты и компенсации за своих живых или неживых убийц, которые участвовали в войне против Украины.

• Онлайн-банкинг

Клиенты многих российских банков не смогли провести желаемые финансовые операции со смартфона.

• Платформы для видеоконференций

После выхода из рынка рф мировых компаний, в том числе и платформ для видеосвязи, россияне остались ни с чем, и поэтому создали собственные аналоги. Однако ІТ-армия и здесь перекрыла доступ для видеоконференций, которые успешно не работали.

Напомним