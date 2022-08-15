Невідомі хакери зламали російську радіостанцію "Коммерсант FM" – у прямому ефірі лунали гімн України та пісні українською мовою.
Пенсійний фонд та пошта: за два тижні ІТ-армія заблокувала понад 600 російських ресурів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. З 1 до 14 серпня ІТ-армія заблокувала понад 600 російських онлайн-ресурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Мінцифри.
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"ІТ-армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів за два тижні. Щодня айтівці та активісти кіберфронту блокують онлайн-ресурси ворога. Завдяки цьому вдається розхитати всі важливі сфери життя рф. Це послаблює економіку і спонсорування війни", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Хакери атакували:
• Онлайн-ресурси пошти росії
Потужна кібератака повністю паралізувала роботу національного поштового оператора рф. Неможливо було скористатися поштовими послугами, відправити або отримати посилку тощо. Кіберудар паралізував роботу державної пошти та не допустив дохід, який міг поповнити бюджет країни й виготовити чергову ворожу ракету, зазначили у Мінцифри.
• Пенсійний фонд росії
Через кіберудари родини військових не отримали виплати та компенсації за своїх живих або неживих вбивць, які брали участь у війні проти України.
• Онлайн-банкінг
Клієнти багатьох російських банків не змогли провести бажані фінансові операції зі смартфона.
• Платформи для відеоконференцій
Після виходу з ринку рф світових компаній, зокрема і платформ для відеозв'язку, росіяни залишилися ні з чим, і тому створили власні аналоги. Однак ІТ-армія і тут перекрила доступ для відеоконференцій, які успішно не працювали.
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