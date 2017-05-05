Пенсионерам выплачено 33% майских пенсий - Пенсионный фонд
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Пенсионный фонд Украины, по состоянию на 5 мая, выплатил 7,5 млрд грн украинским пенсионерам, что составляет 33% от месячной потребности. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передает УНН.
"Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсионные выплаты за май 2017 года. На 5.05.2017 на выплату пенсий направлено 7,5 млрд грн, что составляет 33% месячной потребности, в том числе на выплату пенсий военнослужащих - 1,6 млрд грн ", - отмечается в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.
Финансирование и выплата пенсий происходит по установленному графику, также сообщает пресс-служба.
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