Пенсионерам выплачено 33% майских пенсий - Пенсионный фонд

"Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсионные выплаты за май 2017 года. На 5.05.2017 на выплату пенсий направлено 7,5 млрд грн, что составляет 33% месячной потребности, в том числе на выплату пенсий военнослужащих - 1,6 млрд грн ", - отмечается в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

Финансирование и выплата пенсий происходит по установленному графику, также сообщает пресс-служба.

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