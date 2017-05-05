Пенсіонерам виплачено 33% травневих пенсій – Пенсійний фонд
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Пенсійний фонд України, станом на 5 травня, виплатив 7,5 млрд грн українським пенсіонерам, що становить 33% від місячної потреби. Про це повідомляє прес-служба пенсійного Фонду України, передає УНН.
“Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсійних виплат за травень 2017 року. На 5.05.2017 на виплату пенсій спрямовано 7,5 млрд грн, що становить 33% місячної потреби, у тому числі на виплату пенсій військовослужбовців — 1,6 млрд грн”, — зазначається у повідомленні прес-служби Пенсійного фонду України.
Фінансування та виплата пенсій відбувається за встановленим графіком, також повідомляє прес-служба.
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