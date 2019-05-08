Пенсионер чуть не застрелил сына из ружья
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Харькове во время ссоры пенсионер едва не убил сына, выстрелив в него из ружья. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.
Как было установлено, 7 мая около 19:00 в квартире по месту жительства 79-летний пенсионер во время ссоры выстрелил из ружья в своего сына. 44-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением бедра доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
С места происшествия изъяли охотничье гладкоствольное ружье, разрешение на него, охотничий патрон, две стреляные гильзы и другие вещественные доказательства.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
Как сообщал УНН, в Харькове мужчина стрелял в спецназовца.