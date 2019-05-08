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7 марта, 15:45 • 101582 просмотра

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7 марта, 13:58 • 103473 просмотра

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7 марта, 08:52 • 126782 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112593 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138439 просмотра

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Пенсионер чуть не застрелил сына из ружья

Пенсионер чуть не застрелил сына из ружья

Киев  •  УНН

 • 16147 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Харькове во время ссоры пенсионер едва не убил сына, выстрелив в него из ружья. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.

Как было установлено, 7 мая около 19:00 в квартире по месту жительства 79-летний пенсионер во время ссоры выстрелил из ружья в своего сына. 44-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением бедра доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

С места происшествия изъяли охотничье гладкоствольное ружье, разрешение на него, охотничий патрон, две стреляные гильзы и другие вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Как сообщал УНН, в Харькове мужчина стрелял в спецназовца.

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