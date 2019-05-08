Пенсіонер мало не застрелив сина з рушниці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Харкові під час сварки пенсіонер ледь не вбив сина, поціливши у нього з рушниці. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області, передає УНН.
Як було встановлено, 7 травня близько 19:00 в квартирі за місцем мешкання 79-річний пенсіонер під час сварки вистрелив з рушниці в свого сина. 44-річного потерпілого з вогнепальним пораненням стегна доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги.
З місця події вилучили мисливську гладкоствольну рушницю, дозвіл на неї, мисливський патрон, дві стріляні гільзи та інші речові докази.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
На даний час вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, у Харкові чоловік стріляв у спецпризначенця.