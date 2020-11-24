Пенальти Неймара принес "ПСЖ" вторую победу в сезоне Лиги чемпионов

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 2986 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 28281 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 57949 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 102353 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108002 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122105 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 154904 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201860 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196166 просмотра

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Пенальти Неймара принес "ПСЖ" вторую победу в сезоне Лиги чемпионов

Пенальти Неймара принес "ПСЖ" вторую победу в сезоне Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В противостоянии 4-го тура группы Н Лиги чемпионов французский "ПСЖ" принимал на "Парк-де-Пренс" ФК "СБ Лейпциг", передает УНН.

На 9-й минуте Ди Мария вовремя подставился под соперника в чужой штрафной и был сбит. Заработанное пенальти реализовал Неймар, хотя вратарь был близок чтобы отбить мяч. Уже в следующей атаке Навас потянул мяч из-под собственной перекладины после удара головой Упамекано.

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После перерыва ситуация на поле не изменилась, немцы хотя и владели мячом по итогам матча 60 процентов, но забить так и не смогли - поражение 0:1.

Добавим, в турнирной таблице "ПСЖ" догнали "СБ Лейпциг" - по 6 очков, у "Манчестер Юнайтед" 9 пунктов.

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