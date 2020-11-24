Пенальти Неймара принес "ПСЖ" вторую победу в сезоне Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В противостоянии 4-го тура группы Н Лиги чемпионов французский "ПСЖ" принимал на "Парк-де-Пренс" ФК "СБ Лейпциг", передает УНН.
На 9-й минуте Ди Мария вовремя подставился под соперника в чужой штрафной и был сбит. Заработанное пенальти реализовал Неймар, хотя вратарь был близок чтобы отбить мяч. Уже в следующей атаке Навас потянул мяч из-под собственной перекладины после удара головой Упамекано.
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После перерыва ситуация на поле не изменилась, немцы хотя и владели мячом по итогам матча 60 процентов, но забить так и не смогли - поражение 0:1.
Добавим, в турнирной таблице "ПСЖ" догнали "СБ Лейпциг" - по 6 очков, у "Манчестер Юнайтед" 9 пунктов.