"Барселона" без Мессі здобула розгромну перемогу над "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" приймали каталонську "Барселону" у зустрічі 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН.
Київський клуб протримав свої ворота на нуль до перерви, а після пропустив чотири рази. Молодий захисник Серджіно Дест замкнув пас від Брейтвейта. Брейтвейт через 5 хвилин зробив рахунок 2:0. Незабаром данець з пенальті оформив дубль.
Крапку у грі поставив Антуан Грізманн після затяжної атаки "синьо-гранатових" – 4:0.
Примітно, що наставник "блаугранос" дав відпочити та не включав у заявку Ліонеля Мессі та Де Йонга.
Додамо, "динамівці" опустилися на четвертий рядок із 1 балом в активі. У наступній грі кияни в гостях зустрінуться із "Ювентусом".
Раніше Луческу заявив, що бажає здобути перемогу над “Барселоною”, яка б дала поштовх у прогресі “Динамо”.