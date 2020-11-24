"Барселона" без Мессі здобула розгромну перемогу над "Динамо"

Київський клуб протримав свої ворота на нуль до перерви, а після пропустив чотири рази. Молодий захисник Серджіно Дест замкнув пас від Брейтвейта. Брейтвейт через 5 хвилин зробив рахунок 2:0. Незабаром данець з пенальті оформив дубль.

Крапку у грі поставив Антуан Грізманн після затяжної атаки "синьо-гранатових" – 4:0.

Примітно, що наставник "блаугранос" дав відпочити та не включав у заявку Ліонеля Мессі та Де Йонга.

Додамо, "динамівці" опустилися на четвертий рядок із 1 балом в активі. У наступній грі кияни в гостях зустрінуться із "Ювентусом".

Раніше Луческу заявив, що бажає здобути перемогу над “Барселоною”, яка б дала поштовх у прогресі “Динамо”.