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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 19364 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78752 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100824 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116988 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151973 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199849 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195446 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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"Барселона" без Месси одержала разгромную победу над "Динамо"

"Барселона" без Месси одержала разгромную победу над "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 12869 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимали каталонскую "Барселону" во встрече 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН.

Киевский клуб продержал свои ворота на ноль до перерыва, а после пропустил четыре раза. Молодой защитник Серджино Дест замкнул пас от Брейтвейта. Брейтвейт через 5 минут сделал счет 2:0. Вскоре датчанин с пенальти оформил дубль.

Точку в игре поставил Гризманн после затяжной атаки "сине-гранатовых" - 4:0.

Примечательно, что наставник "блаугранос" дал отдохнуть и не включал в заявку Лионеля Месси и Де Йонга.

Добавим, "динамовцы" опустились на четвертую строчку с 1 баллом в активе. В следующей игре киевляне в гостях встретятся с "Ювентусом".

Ранее Луческу заявил, что желает одержать победу над "Барселоной", которая дала толчок в прогрессе "Динамо".

Украинские Национальные Новости

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