"Барселона" без Месси одержала разгромную победу над "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимали каталонскую "Барселону" во встрече 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН.
Киевский клуб продержал свои ворота на ноль до перерыва, а после пропустил четыре раза. Молодой защитник Серджино Дест замкнул пас от Брейтвейта. Брейтвейт через 5 минут сделал счет 2:0. Вскоре датчанин с пенальти оформил дубль.
Точку в игре поставил Гризманн после затяжной атаки "сине-гранатовых" - 4:0.
Примечательно, что наставник "блаугранос" дал отдохнуть и не включал в заявку Лионеля Месси и Де Йонга.
Добавим, "динамовцы" опустились на четвертую строчку с 1 баллом в активе. В следующей игре киевляне в гостях встретятся с "Ювентусом".
Ранее Луческу заявил, что желает одержать победу над "Барселоной", которая дала толчок в прогрессе "Динамо".