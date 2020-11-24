Для “Динамо” важлива перемога у грі з “Барселоною” — Луческу

Луческу бажає здобути перемогу над “Барселоною”, яка б дала поштовх у прогресі “Динамо”.

“Барселона” є “Барселона”. Зрозуміло, що присутність Мессі завжди дає перевагу в технічному плані, в плані творення, в плані атаки. Але у той самий час відсутність Мессі говорить про те, що в обороні “Барселона” гратиме якісніше. У цей клуб гравці потрапляють не випадково, клуб витрачає на трансфери великі гроші. А це значить, що всі гравці — високого рівня. Плюс талановита молодь, хоча в 21-22 роки це вже гравці з певним досвідом і майстерністю. “Динамо” довго було відсутнє в Лізі чемпіонів. Я дуже хочу щоб ця гра також дала поштовх у розвитку, прогресі “Динамо”, — зізнався Луческу.

Про бажання перемогти: “Звісно, ми хочемо виграти... Я згадую 2004 рік, коли Мессі тільки починав свою кар’єру. „Шахтар“, який я тоді очолював, грав у Лізі чемпіонів з „Барселоною“. Ми перемогли з рахунком 2:0, при тому, що у „Барселони“ була видатна команда з Хаві та Іньєстою у складі. Мессі тоді дебютував. Це дало дуже великий поштовх розвитку футболу в Україні, тому що ми виграли в такої команди. Це був перший крок”.

Додамо, матч цих команд стартуватиме сьогодні о 22:00.