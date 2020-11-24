Для “Динамо” важна победа в игре с “Барселоной” — Луческу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Главный тренер “Динамо” Мирча Луческу провел предматчевую пресс-конференцию перед схваткой Лиги чемпионов с “Барселоной”, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
Луческу хочет одержать победу над "Барселоной", которая дала толчок в прогрессе "Динамо".
"Барселона" есть "Барселона". Понятно, что присутствие Месси всегда дает преимущество в техническом плане, в плане созидания, в плане атаки. Но в то же время отсутствие Месси говорит о том, что в обороне "Барселона" будет играть качественнее. В этот клуб игроки попадают не случайно, клуб тратит на трансферы большие деньги. А это значит, что все игроки - высокого уровня. Плюс талантливая молодежь, хотя в 21-22 годы это уже игроки с определенным опытом и мастерством. "Динамо" долго отсутствовало в Лиге чемпионов. Я очень хочу, чтобы эта игра также дала толчок в развитии, прогрессе "Динамо", - признался Луческу.
О желании победить: "Конечно, мы хотим выиграть... Конечно, для нас очень важная победа. Я вспоминаю 2004 год, когда Месси только начинал свою карьеру. "Шахтер", который я тогда возглавлял, играл в Лиге чемпионов с "Барселоной". Мы победили со счетом 2:0, при том, что у "Барселоны" была выдающаяся команда с Хави и Иньестой в составе. Месси тогда дебютировал. Это дало очень большой толчок развитию футбола в Украине, потому что мы выиграли у такой команды. Это был первый шаг".
Добавим, матч этих команд стартует сегодня в 22:00.