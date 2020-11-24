Пенальті Неймара приніс "ПСЖ" другу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів

На 9-й хвилині Анхель Ді Марія вчасно підставився під суперника у чужій карній зоні та був збитий. Зароблене пенальті реалізував Неймар, хоча воротар був близьким аби відбити м'яч. Вже у наступній атаці Кейлор Навас потягнув м'яч з-під власної поперечини після удару головою Упамекано.

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Після перерви ситуація на полі не змінилася, німці хоча й володіли м'ячем за підсумками матчу 60 відсотків, але забити так і не змогли – поразка 0:1.

Додамо, в турнірній таблиці "ПСЖ" наздогнали "РБ Лейпциг" – по 6 очок, у "Манчестер Юнайтед" 9 пунктів.