Пенальти Бартуловича помогло “Ингульцу” прервать безвыигрышную серию в УПЛ

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Игрой в Ужгороде начался соревновательный день 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Сошлись две команды, борющиеся за сохранение места в элитном дивизионе — “Минай” принимал “Ингулец”, передает корреспондент УНН.

Детали

Уже в стартовые минуты обе команды увидели перед собой три желтые карточки (Шиндер, Ковтун и Кучеренко), в дальнейшем количество предупреждений еще выросла, к ним присоединилось изъятия Карася в “Миная”. За это гости получили право на пробитие 11-метрового, который реализовал хорват Бартулович.

В первом тайме стоит вспомнить острые удары Сичинава и Щедрого — в обоих случаях вратарь “Прохожу” отмечался сейвами. Все попытки “Миная” отыграться были безуспешными (0: 1).

Отметим, что “Ингулец” впервые побеждает на выезде и противостояние этих соперников впервые завершается не ничьей.

дополнение

“Ингулец” прервал 6-тиматчеву безвыигрышную серию и с 16 очками идут 11-ми. “Минай” предпоследний, 13-й в таблице — 13 баллов.

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