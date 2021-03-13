Пенальти Бартуловича помогло “Ингульцу” прервать безвыигрышную серию в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Игрой в Ужгороде начался соревновательный день 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Сошлись две команды, борющиеся за сохранение места в элитном дивизионе — “Минай” принимал “Ингулец”, передает корреспондент УНН.
Детали
Уже в стартовые минуты обе команды увидели перед собой три желтые карточки (Шиндер, Ковтун и Кучеренко), в дальнейшем количество предупреждений еще выросла, к ним присоединилось изъятия Карася в “Миная”. За это гости получили право на пробитие 11-метрового, который реализовал хорват Бартулович.
В первом тайме стоит вспомнить острые удары Сичинава и Щедрого — в обоих случаях вратарь “Прохожу” отмечался сейвами. Все попытки “Миная” отыграться были безуспешными (0: 1).
Отметим, что “Ингулец” впервые побеждает на выезде и противостояние этих соперников впервые завершается не ничьей.
дополнение
“Ингулец” прервал 6-тиматчеву безвыигрышную серию и с 16 очками идут 11-ми. “Минай” предпоследний, 13-й в таблице — 13 баллов.