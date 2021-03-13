Пенальті Бартуловича допомогло “Інгульцю” перервати безвиграшну серію в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Грою в Ужгороді розпочався змагальний день 18-го туру Української Прем’єр-ліги. Зійшлися дві команди, що борються за збереження місця в елітному дивізіоні — “Минай” приймав “Інгулець”, передає кореспондент УНН.
Деталі
Уже в стартові хвилини обидві команди побачили перед собою три жовті картки (Шиндер, Ковтун і Кучеренко), в подальшому кількість попереджень іще зросла, до них приєдналося вилучення Карася у “Минаю”. За це гості отримали право на пробиття 11-метрового, який реалізував хорват Младен Бартулович.
У першому таймі варто згадати гострі удари Сичинави та Щедрого — в обох випадках воротар “Минаю” відзначався сейвами. Усі спроби “Минаю” відігратися були безуспішними (0:1).
Відзначимо, що “Інгулець” уперше перемагає на виїзді й протистояння цих суперників уперше завершується не нічиєю.
Доповнення
“Інгулець” перервав 6-тиматчеву безвиграшну серію і з 16 очками йдуть 11-ми. “Минай” передостанній, 13-й в таблиці — 13 балів.