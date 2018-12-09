Педраса остался доволен выступлением против Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Пуэрториканский экс-чемпион мира в легком дивизионе по версии WBО Хосе Педраса прокомментировал результат боя с Василием Ломаченко. Слова Педрасу приводит "BoxingScene", передает УНН.
"Я остался доволен своим выступлением. Прошел 12 раундов с лучшим боксером в мире. Знал, кому противостоял. Считаю, это был ближний бой в нокдаун. Доволен итоговым результатом, несмотря на поражение", - отметил пуэрториканец.
Напомним, что Ломаченко завоевал два титула чемпиона по итогам судейских записок.
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