Педраса залишився задоволеним виступом проти Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Пуерторіканський екс-чемпіон світу у легкому дивізіоні за версією WBО Хосе Педраса прокоментував результат бою із Василем Ломаченко. Слова Педраси приводить "BoxingScene", передає УНН.
"Я залишився задоволений своїм виступом. Пройшов 12 раундів з кращим боксером в світі. Знав, кому протистояв. Вважаю, це був близький бій до нокдауну. Задоволений підсумковим результатом, незважаючи на поразку", - відзначив пуерторіканець.
Нагадаємо, що Ломаченко завоював два титули чемпіона за підсумками суддівських записок.
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