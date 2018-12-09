Стали відомі гонорари Ломаченка за бій з Педрасою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Український боксер Василь Ломаченко заробив 2 млн доларів за бій з Хосе Педрасою. Про це інформує УНН з посиланням на sport.ua
Українець отримав 1 мільйон доларів офіційного гонорару та ще мільйон від доходів з реклами та телебачення.
В свою чергу пуерторіканець Педраса отримав 300 тисяч доларів офіційного гонорару та 700 тисяч від телевізійних прав. Таким чином, суперник Ломаченка заробив 1 млн доларів.
Нагадаємо, дворазовий чемпіон світу серед любителів і Олімпійських ігор українець Василь Ломаченко захистив пояс Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і завоював титул Всесвітньої боксерської організації (WBO), перемігши в 12-раундовому поєдинку в Нью-Йорку пуерторіканця Хосе Педрасу.