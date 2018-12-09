Стали известны гонорары Ломаченко за бой с Педрасу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинский боксер Василий Ломаченко заработал 2 млн долларов за бой с Хосе Педрасой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на sport.ua
Украинец получил 1 млн долларов официального гонорара и еще миллион от доходов с рекламы и телевидения.
В свою очередь пуэрториканец Педраса получил 300 тысяч долларов официального гонорара и 700 тысяч от телевизионных прав. Таким образом, соперник Ломаченко заработал 1 млн долларов.
Напомним, двукратный чемпион мира среди любителей и Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO), победив в 12-раундовом поединке в Нью-Йорке пуэрториканца Хосе Педрасу.