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Стали известны гонорары Ломаченко за бой с Педрасу

Киев • УНН

 • 14738 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинский боксер Василий Ломаченко заработал 2 млн долларов за бой с Хосе Педрасой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на sport.ua

Стали известны гонорары Ломаченко за бой с Педрасу

Украинец получил 1 млн долларов официального гонорара и еще миллион от доходов с рекламы и телевидения.

В свою очередь пуэрториканец Педраса получил 300 тысяч долларов официального гонорара и 700 тысяч от телевизионных прав. Таким образом, соперник Ломаченко заработал 1 млн долларов.

Напомним, двукратный чемпион мира среди любителей и Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO), победив в 12-раундовом поединке в Нью-Йорке пуэрториканца Хосе Педрасу.

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