Педофила приговорили к 11 годам за развращение детей в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Жителя Южноукраинска приговорили к 11 годам за развращение двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Николаевской области.
Мужчину признали виновным в том, что он в мае этого года в городе Южноукраинск, неподалеку от городского пляжа, удовлетворил собственную половую страсть неестественным способом и совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних девушек.
Его действия квалифицировали по ч.3 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.
Ранее мужчина уже отбывал 10 лет лишения свободы за подобные преступления в отношении несовершеннолетних.
Преступника приговорили к 11 годам лишения свободы.