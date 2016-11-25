Педофила приговорили к 11 годам за развращение детей в Николаевской области

Мужчину признали виновным в том, что он в мае этого года в городе Южноукраинск, неподалеку от городского пляжа, удовлетворил собственную половую страсть неестественным способом и совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних девушек.

Его действия квалифицировали по ч.3 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.

Ранее мужчина уже отбывал 10 лет лишения свободы за подобные преступления в отношении несовершеннолетних.

Преступника приговорили к 11 годам лишения свободы.