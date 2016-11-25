Педофіла засудили до 11 років за розбещення дітей на Миколаївщині

Чоловіка визнано винним у тому, що він у травні цього року у місті Южноукраїнськ, неподалік від міського пляжу, задовольнив власну статеву пристрасть неприроднім способом та вчинив розпусні дії стосовно двох неповнолітніх дівчат.

Його дії кваліфіковані за ч.3 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) та ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) КК України.

Раніше чоловік вже відбував 10 років позбавлення волі за однорідні злочини щодо неповнолітніх.

Злочинця засудили до 11 років позбавлення волі.