Педиатр рассказала, как защитить ребенка от простуды весной

"Холодный ветер может вызвать переохлаждение, которое выльется в отит", - пояснила медик.



По ее словам, во время прохладной ветреной погоды шапку на ребенка лучше одеть. Хотя отит - это вирусное заболевание, спровоцировать его может и перемерзания. Впрочем, как предостерегла врач, в периоды повышения температуры воздуха не следует слишком кутать детей, поскольку перегрев также вредит ребенку, провоцируя повышение температуры тела.



При этом она отметила, что детям также следует избегать сквозняков, которые также могут стать причиной различных заболеваний.



Напомним, с середины зимы витаминов в овощах и фруктах остается мало, поэтому украинцам следует принимать их в виде комплексных препаратов.



Лучший способ уберечься от гриппа во время эпидемии является вакцинация, а также личная гигиена и частое проветривание помещения.