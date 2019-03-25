Педіатр розповіла, як захистити дитину від застуди навесні

"Холодний вітер може викликати переохолодження, яке виллється в отит", - пояснила медик.



За її словами, під час прохолодної вітряної погоди шапку на дитину краще одягнути. Хоча отит – це вірусне захворювання, спровокувати його може й перемерзання. Втім, як застерегла лікар, в періоди значного підвищення температури повітря не слід дуже кутати дітей, оскільки перегрів також шкодить дитині, провокуючи підвищення температури тіла.



При цьому вона наголосила на тому, що дітям також слід уникати протягів, які також можуть стати причиною різних захворювань.



Нагадаємо, із середини зими вітамінів в овочах і фруктах залишається мало, тож українцям слід приймати їх у вигляді комплексних препаратів.



Кращий спосіб уберегтися від грипу під час епідемії є вакцинація, а також особиста гігієна й часте провітрювання приміщення.